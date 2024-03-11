Серия А. Фиорентина — Рома 2:2. Сдал ли экзамен Де Росси?

Ничья, которая вряд ли устроила кого-либо

ANSA

Серия А. 28-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" — "Рома" 2:2

Голы: Раньери 18, Мандрагора 69 — Ауар 58, Льоренте 90+5

Нереализованный пенальти: Бираги 80 (вратарь)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, М.Лопес (Артур 90+1), Мандрагора (Барак 90+1), Бонавентура, Н. Гонсалес (Иконе 46), Белотти (Нзола 90+1), Соттил (Данкан 78)

"Рома": Свилар, Манчини (Хюйсен 33), Льоренте, Ндика, Анхелиньо (Лоренцо Пеллегрини 80), Кристанте, Паредес (Спинаццола 80), Ауар, Дибала (Залевски 73), Лукаку, Эль-Шаарави (Бальданци 73)

Предупреждения: Бонавентура 57, Миленкович 65 — Манчини 6, Паредес 37, Хюйсен 45, Ндика 68, Бальданци 76

Главный арбитр: Давиде Масса

В этом матче Даниэле Де Росси ожидали сразу несколько экзаменов. Он начал каденцию в "Роме" 18-ю очками в семи матчах лиги. Но единственный из семи против команды Топ-9 проиграл. Он разнес "Брайтон" в четверг и должен был выдернуть команду из сумасшедшей эйфории. Он добыл в гостях в лиге три победы подряд, но наследие отвратительной игры на выезде эры Жозе Моуриньо полностью не исчезло.

Сегодня оно проявлялось в первом тайме. "Фиорентину", вторую команду лиги по владению мячом, удалось свести до перерыва ко всего сорока процентам. Но это достижение было для "Ромы" единственным, да и на самом деле пирровым. Она перекатывала мяч в обороне и теряла его под яростным прессингом. Было похоже на предыдущий домашний матч "фиалок" в лиге, когда разносили соседей "Ромы" из "Лацио".

Начали матч как раз активно "волки". Дибала пробивал в ближний угол (Терраччьяно), Анхелиньо с отскока (выше). Но далее начала проявляться ошибка Де Росси. Он перешел на тактическую схему Моуриньо с тремя центральными защитниками. Еще и поставил левого латераля Анхелиньо справа. Манчини был вынужден прикрывать его и фолил раз за разом. Потому и был заменен на 33-ей минуте.

Заслуженный гол "Фиорентина" забила. Лопес подал угловой, Гонсалес продолжил, и Раньери забил головой. Также Белотти пробивал с острого угла — Свилар вытащил. Несколько "кроссов" чуть не замкнули. Соттил головой замыкал с очень хорошей позиции неточно. Белотти бил дважды, во второй раз мимо Свилара, но Паредес вытащил с линии ворот. Бонавентура прорвался, но Ндика успел заблокировать удар.

Слишком часто команда Винченцо Итальяно полностью доминирует, но забивает недостаточно и затем пропускает. "Рома" вернулась к 4-3-3 во втором тайме и преобразилась. Терраччьяно сразу же пришлось отбивать удары Кристанте и Дибалы. Дибала затем прорвался с центра поля, отдал левее, где Анхелиньо был уже на своем месте, навесил, рикошет — и Ауар забивает головой по дуге. Его первый гол за пять месяцев.

После этого гола Анхелиньо вновь прострелил, и Кристанте в метрах от ворот не достал как следует. А затем установилась тишина. Которую нарушил навес Бираги слева, Белотти сбросил его, Ауар не смог выбить (практически выбил назад), и Мандрагора забил высоко поднятой ногой слета с шести метров.

Преимущество вернулось к "Фиорентине". Она даже заработала пенальти. За фол Паредеса на Белотти. Но Бираги пробил удобно для Свилара. Четвертый неудачный пенальти "фиалок" в сезоне. И за это они поплатились на последних секундах. Угловой выбили, но римляне вернули назад, Ндика сбросил головой, а Льоренте мощно пробил под перекладину. Гол двух центральных защитников. Первый в сезоне для испанца.

"Рома" выиграла у "Фиорентины" лишь один из пяти последних матчей в лиге. Хотя бы прервала серию из двух поражений во Флоренции. Стала третьей командой из последних девяти, не проигравшей в лиге во Флоренции. Проявила характер. Осталась пятой и в трех очках позади четвертого места. Но означает ли эта ничья, что научилась играть Топ-матчи и вообще в гостях? У нее еще много и тех, и других впереди.

А флорентийцы уже не впервые в сезоне упустили верную победу. Они остались лишь с двумя победами в последних десяти турах. Остались восьмыми в лиге в пяти очках позади "Ромы" и восьми — позади четвертого места. Из-за таким образом упущенных очков они и не будут в Лиге Чемпионов.

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