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Футбол

Защитник Барселоны восстановился после травмы. Игроку понадобилась 5 месяцев

Какая судьба ждет футболиста

Защитник Барселоны восстановился после травмы. Игроку понадобилась 5 месяцев

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Барселоны" и сборной Дании Андреас Кристенсен восстановился после травмы. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

    В августе прошлого года Андреас Кристенсен получил травму ахиллова сухожилия. В пятницу на официальном сайте "Барселоны" сообщили, что Кристенсен восстановился и может играть.

    Напомним, что ранее в СМИ сообщали, что Кристенсен покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно, хотя речь пока о переходе не идет.

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