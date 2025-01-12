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Футбол

Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер

Милан претендует на Уокера

Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер

Фото: https://twitter.com/kylewalker2

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что 34-летний защитник Кайл Уокер хочет покинуть команду для нового вызова.

    По информации L’Equipe, англичанин может перейти в "Милан". "Россонери" – одни из серьезных претендентов на защитника, ведь Уокер заинтересован в клубе из Европы, а не из МЛС или Саудовской Аравии.

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    Отмечается, что для того, чтобы "Милан" смог подписать защитника, они должны кого-то продать.

    www.ua-football.com

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