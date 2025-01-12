Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов за всю историю.

Первую позицию в рейтинге занял легендарный экс-баскетболист НБА Майкл Джордан – шестикратный MVP и чемпион лиги. Вторая строчка досталась культовому боксеру Мухаммеду Али. А бронза у Пеле, который является единственным футболистом, трижды выигравшим ЧМ по футболу.

На четвертой строчке разместился восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, а легендарный гольфист Тайгер Вудс – 5-й.

В десятку рейтинга также вошли Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Уэйн Гретцки, Джек Никлаус и Бейб Рут.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших спортсменов в истории футбола от GiveMeSport

sport.ua