The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Американский боксер Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) после досрочной победы в бою против Фрэнка Мартина (18-1, 12 KO) поднялся на одну позицию, опередив своего соотечественника Эррола Спенса.

Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции, у всех остальных также без изменений.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Александр Усик (22-0, 14 KO) Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО) Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) Эррол Спенс (28-1, 22 KO) Джесси Родригес (19-0, 12 КО) Дзунто Накатан​и (27-0, 20 КО)

Ранее сообщалось, что бой Джервонты Дэвиса против украинца Василия Ломаченко предварительно планируется на конец года.

sport.ua