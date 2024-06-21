The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Американский боксер Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) после досрочной победы в бою против Фрэнка Мартина (18-1, 12 KO) поднялся на одну позицию, опередив своего соотечественника Эррола Спенса.
Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции, у всех остальных также без изменений.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
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Александр Усик (22-0, 14 KO)
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Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)
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Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)
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Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)
- Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
- Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)
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Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
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Эррол Спенс (28-1, 22 KO)
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Джесси Родригес (19-0, 12 КО)
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Дзунто Накатани (27-0, 20 КО)
Ранее сообщалось, что бой Джервонты Дэвиса против украинца Василия Ломаченко предварительно планируется на конец года.