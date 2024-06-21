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Бокс

The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Американский боксер Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) после досрочной победы в бою против Фрэнка Мартина (18-1, 12 KO) поднялся на одну позицию, опередив своего соотечественника Эррола Спенса.

Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции, у всех остальных также без изменений.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

  1. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Александр Усик (22-0, 14 KO)

  2. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)

  3. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)

  4. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)

  5. Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
  6. Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)

  7. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)

  8. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Эррол Спенс (28-1, 22 KO)

  9. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Джесси Родригес (19-0, 12 КО)

  10. The Ring обновил рейтинг P4P после победы будущего соперника Ломаченко

    Дзунто Накатан​и (27-0, 20 КО)

Ранее сообщалось, что бой Джервонты Дэвиса против украинца Василия Ломаченко предварительно планируется на конец года.

sport.ua

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