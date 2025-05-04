X. Наоя Иноуэ – Рамон Карденас

В ночь на 5 мая на арене «T–Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО).

В поединке главного карда проведут реванш экс-чемпион мира Хайме Мунгия (44–2, 35 КО) из Мексики и француз Бруно Сураче (26–0–2, 5 КО). В декабре прошлого года мексиканец сенсационно уступил нокаутом.

Трансляция шоу в Лас-Вегасе начнется в 03:00. Иноуэ и Карденас выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Наоя Иноуэ – Рамон Карденас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард вечера бокса в Лас-Вегасе (США):

Наоя Иноуэ (29–0, 26 KO) – Рамон Карденас (26–1, 14 KO)

Рафаэль Эспиноса (26–0, 22 KO) – Эдвард Васкес (17–2, 4 KO)

Роан Поланко (15–0, 10 KO) – Фабиан Майдана (24–3, 18 KO)

Эмилиано Варгас (13–0, 11 KO) – Хуан Леон (11–2–1, 2 КО)

Раис Алим (21–1, 12 KO) – Руди Гарсия (13–1–1, 2 КО)

Микито Накано (12–0, 11 KO) – Педро Маркес (16–1, 10 KO)

Арт Баррера (8–0, 6 КО) – Хуан Карлос Гуэрра (6–1–1, 2 КО)

Патрик О'Коннор (дебют) – Маркус Смит (2–1, 2 КО)

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