В ночь на 5 мая на арене «T–Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.
Главным событием станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО).
В поединке главного карда проведут реванш экс-чемпион мира Хайме Мунгия (44–2, 35 КО) из Мексики и француз Бруно Сураче (26–0–2, 5 КО). В декабре прошлого года мексиканец сенсационно уступил нокаутом.
Трансляция шоу в Лас-Вегасе начнется в 03:00. Иноуэ и Карденас выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Наоя Иноуэ – Рамон Карденас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Файткард вечера бокса в Лас-Вегасе (США):