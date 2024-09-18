«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.

Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.

Известный польский промоутер Анджей Василевский отреагировал на арест украинского чемпиона.

«Усик – великий чемпион, бывший абсолютный чемпион мира. Он свободен. Я хотел бы знать, кто и почему отдал приказ надеть на него наручники, как на обычного преступника. Страшный позор на весь мир», – сказал промоутер.

Украинского боксера уже отпустили. Усик назвал эту ситуацию недоразумением.

sport.ua