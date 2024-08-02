Усик ответил на вопрос, кого из футболистов позвал бы на спарринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик ответил на вопрос, кого позвал бы на спарринг

– Перед подготовкой к бою против тебя, в декабре 2022 года Тайсон Фьюри обратился к Уэйну Руни со словами: «Мне нужен кто-то поменьше меня, чтобы подготовиться к бою против Усика». Кого из футболистов ты бы позвал на спарринг?

– Я бы никого не звал. Андрей Николаевич Шевченко помог мне выиграть бой с Фьюри, так что Руни… Шевченко, кстати, постоянно меня поддерживает, мы постоянно с ним общаемся. Андрей – это неимоверная мотивация. Это пример человека, как надо строить свою спортивную карьеру.

Раннее Усик рассказал, о чем разговаривал с Криштиану Роналду.

sport.ua