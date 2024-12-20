УСИК: «Он был моим самым тяжелым соперником. Его ум, как у змеи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBС, WBA, WBO и IBO Александр Усик высоко оценил своего соперника Тайсона Фьюри, которого победил раздельным решением судей в мае.

«Является ли Тайсон моим самым тяжелым соперником? Думаю, да. Он великий боксер, имеет прекрасные навыки, а его ум, как у змеи», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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