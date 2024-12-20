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Футбол

Ещё один разгром в актив Челси и максимум очков. Челси – Шемрок Роверс 5:1. Видео голов и обзор матча

Прошли налегке

Ещё один разгром в актив Челси и максимум очков. Челси – Шемрок Роверс 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Для "Челси" это был якобы контрольный матч, ведь лондонцы уже до матча прошли в 1/8 финала турнира.

    Но это для футболистов лондонского клуба не было аргументом. В первом тайме команды на двоих забили 5 голов. 18-летний нападающий Марк Гиу. К слову, это шестой гол футболиста за "Челси" в Лиге Конференций.

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    • Во втором тайме Кукурелья сделал счёт ещё более разгромным.

    "Челси" – единственная команда в турнире, выигравшая 6 из 6 матчей.

    Лига Конференций. Лондон. "Стэмфорд Бридж".

    Челси – Шемрок Роверс 5:1

    Голы: Гиу (23, 34, 45+3), Дьюсбери-Холл (40), Кукурелья (58) – Поом (26)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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