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Футбол

Сарри: Уход из Челси был моей самой большой ошибкой

Специалист вспомнил о своем бывшем клубе

Сарри: Уход из Челси был моей самой большой ошибкой

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Итальянский тренер Маурицио Сарри, возглавлявший "Челси" в сезоне 2018-19, решил покинуть клуб и вернуться в Италию.

    Недавно специалист прокомментировал свое решение:

    "Уход из "Челси“ был моей самой большой ошибкой. Была хорошая основа для того, чтобы остаться там и продолжать работать в клубе; я совершил большую ошибку в тот момент. Мы выиграли Лигу Европы, проект был великолепным, но, к сожалению, я хотел вернуться в Италию".

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    www.ua-football.com

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