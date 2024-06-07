Сарри: Уход из Челси был моей самой большой ошибкой

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Итальянский тренер Маурицио Сарри, возглавлявший "Челси" в сезоне 2018-19, решил покинуть клуб и вернуться в Италию.

Недавно специалист прокомментировал свое решение:

"Уход из "Челси“ был моей самой большой ошибкой. Была хорошая основа для того, чтобы остаться там и продолжать работать в клубе; я совершил большую ошибку в тот момент. Мы выиграли Лигу Европы, проект был великолепным, но, к сожалению, я хотел вернуться в Италию".