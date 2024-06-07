Бой Джейк Пол – Майк Тайсон получил новую дату

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Отложенный боксерский поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Майка Тайсона (50-6, 44 KO) и блогера Джейка Пола (9-1, 6 КО) состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас.

Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но во время перелета 57-летний Тайсон столкнулся со срочной медицинской проблемой – обострением язвы.

«Несмотря на то, что бой пришлось отложить, я скоро возобновлю тренировки. Я благодарен медицинскому персоналу, который меня лечил», – говорится в заявлении Тайсона.

sport.ua