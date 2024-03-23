Известный экс-боксер выступил против боя Тайсона с Полом

Известный в прошлом американский боксер Бернард Хопкинс поделился мнением относительно недавно анонсированного боя между легендарным чемпионом в хэвивейте Майком Тайсоном и боксером-блогером Джейком Полом. 59-летний Хопкинс заявил, что ему этот бой не нравится.
«Мне не нравится этот бой. Это все из разряда второстепенных шоу, в которых мы увидим пот и, возможно, кровь. Я не буду это смотреть. Я бы мог посмотреть забег двух черепах, и это вызвало бы у меня больше эмоций, чем этот поединок.
Я делил с Майком не только ринг, а и эпоху. Я застал ее небольшую часть. Я считаю, этот бой принижает Тайсона. Он получит 100-200 миллионов? Ладно, пожалуйста», – признался Хопкинс по прозвищу Би-Хоп.
Напомним, бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом запланирован на 20 июля.