Смотрите 15 мая в 21:00 открытую тренировку боксеров в Саудовской Аравии – Open Workout.

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Открытая тренировка. Смотреть онлайн LIVE

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