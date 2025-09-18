Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе (свыше 90,7 кг) Фабио Уордли (19–0–1, 18 КО) сообщил, что готов выйти на ринг против обладателя четырех титулов Александра Усика (24–0, 15 КО):

«Я готов провести бой против Усика, но не знаю, какие у него планы. Смотрите, ему 37 или 38 лет. Не поймите неправильно, у него были действительно большие бои, и я могу представить, что были действительно большие гонорары.

Поэтому, возможно, он думает, что бой с Фабио Уордли ему просто не интересен. Мы спарринговали с ним несколько лет назад, может Усик захочет теперь провести со мной бой? Кто знает. В любом случае мне необходимо драться с сильнейшими боксерами супертяжелого дивизиона.

Именно поэтому я выбрал Джозефа Паркера в соперники на ближайший бой. Очевидно, что я бы с радостью подрался с Александром Усиком. Моя цель – титул чемпиона мира, независимо от того, кто им владеет», – сообщил Уордли.

ВИДЕО. Соперник для Усика. Паркер и Уордли провели первую дуэль взглядов

sport.ua