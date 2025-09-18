Connect with us
Футбол

Спортинг – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • Абсолютный дебютант Лиги чемпионов "Кайрат" в первом туре основного этапа самого престижного еврокубкового турнира сыграет на выезде с лиссабонским "Спортингом". Этим вечером узнаем, удастся ли казахстанской команде совершить сенсацию в столице Португалии, повторив недавний успех "Карабаха" в матче против "Бенфики".

    • Лига чемпионов, 2025/26. 1-й тур
    18 сентября. 22:00. Лиссабон. "Эштадиу Жозе Алваладе"
    Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Польша)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 5

