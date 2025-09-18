Украинцы на турнирах ITF 18 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
14:00 | Кристина Почтовик/Дарья Сувирджонкова (Украина/Сербия) – Михаэла Байерлова/Марта Матола (Чехия/Греция, 2)
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Анастасия Соболева (Украина, 2) – Дарья Лодикова (-)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
14:30 | Анастасия Соболева/Селена Янициевич (Украина/Франция) – Лия Каратанчева/Сапфо Сакеллариди (Болгария/Греция, 1)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
12:00 | Алексей Крутых/Ноа Перфетти (Украина/Италия, 1) – Джиаммарко Гандольфи/Филлиппо Маццола (Италия)
($25,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:30 | Георгий Кравченко (Украина) – Аристотелис Танос (Греция, 6)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
12:00 | Мария Берген (Украина) – Селина Атай (Турция, WC)
12:00 | Адриана Ткаченко (Украина) – Виктория Капча (Швеция, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:30 | Мария Берген/Айлин Самардзич (Украина/Швейцария, 4) – Таисия Камратова/Георгиана Франческа Продан (-/Румыния)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
17:30 | Дарья Есипчук (Украина, 4) – Джооди Элькади (Египет)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Катерина Дятлова (Украина) – Ангелина Вирджес (Германия, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
12:00 | Полина Скляр (Украина, JR) – Тамила Гадамаури (Бельгия)
13:30 | Анастасия Фирман (Украина) – Аня Хертель (Польша, 4)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
16:30 | Анастасия Фирман/Полина Скляр (Украина, 3) – Осеан Бабель/Мари Маттель (Франция)