Автоспорт

Энрике Бернольди – третий стюард в Баку

Бывший гонщик Формулы 1, ChampCar, IndyCar, WEC и FIA GT Энрике Бернольди приглашён на роль третьего стюарда Гран При Азербайджана.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать член Всемирного совета FIA Гарри Коннелли и стюард Формулы 1 и Формулы 3 Лоик Баклен.

В 2025-м приглашёнными стюардами были: Энрике Бернольди в Австралии, Саудовской Аравии и Канаде, Педро Лами в Китае, Японии и Нидерландах, Витантонио Лиуцци в Бахрейне, Имоле, Монако, Барселоне, Сильверстоуне и Спа, и Дерек Уорик в Майами, Австрии, Венгрии и Италии.

