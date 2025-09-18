КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. Пол договорился о бое с непобедимым чемпионом мира в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

На организацию этого боя отреагировал абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд.

«Джейк Пол слишком большой для Дэвиса. Да, Джервонта талантлив, имеет сильный удар, взрывной, но Джейк слишком велик. Считаю, что Пол победит в этом бою, его один хороший удар может закончить поединок. У Пола хороший удар с правой. Он большой и не так медлителен, как многие считают», — сказал Теренс.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

