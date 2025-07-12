Беллью рассказал, что поможет Дюбуа победить Усика

Бывший чемпион мира и экс-соперник Александра Усика, британец Тони Беллью, высказал мнение о шансах Даниэля Дюбуа в предстоящем бою за все титулы в супертяжелом весе. Поединок между украинцем Усиком и британцем Дюбуа состоится уже 19 июля, и вокруг него растет интерес как у экспертов, так и у болельщиков. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По словам Беллью, Дюбуа, несмотря на свои 27 лет, уже обладает солидным опытом в профессиональном боксе и может считаться настоящим ветераном ринга. «Даниэлю всего 27, но он пережил уже многое. Были и ошибки, и поражения, и нокдауны, и даже тяжелые нокауты», — отметил Беллью в интервью британским СМИ.

Тони подчеркнул, что важнейшим фактором в пользу Дюбуа является его умение возвращаться после неудач и подниматься выше. «Он нашел способ вернуться в игру и стать чемпионом. Победа над Джошуа была особенной — сейчас у него хороший послужной список, он на подъеме. А это то, что может реально помочь ему в бою против Усика», — подчеркнул бывший боксер.

Британские аналитики разделяют мнение Беллью: несмотря на статус фаворита Усика, Дюбуа способен создать ему серьезные проблемы благодаря физической мощи и бойцовскому характеру. В то же время многие отмечают, что украинец остается одним из самых техничных и тактически грамотных боксеров современности, что также будет играть решающую роль 19 июля.

Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет за объединенные пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Арена проведения уже подтверждена, и интерес к событию стабильно растет: билеты почти распроданы, а промоутеры активно подогревают интерес к поединку.

Напомним, мы также писали о том, как Леннокс Льюис сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа.