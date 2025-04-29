«Усика ждет кровавое месиво». Дюбуа пригрозил украинцу накануне реванша

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Боксеры проведут реванш – в 2023 году Усик одолел соперника в девятом раунде, но Дюбуа так и не согласился с этим поражением. Британец предупредил украинца накануне второго поединка:

«Когда мы встречались первый раз, я нанес законный удар по корпусу. Теперь у меня появился шанс прекратить все споры. Я вернулся совсем другим боксером, прошел через взлеты и падения.

Мой отец и другие люди, которые работают в моем тренировочном лагере, изменили меня. Вы увидите нового Дюбуа на ринге. Я перестроился после первого поражения. Не могу дождаться реванша – Усика ждет кровавое месиво», – заявил Дюбуа.

Фрэнк УОРРЕН: «Усик лежал на полу 3 минуты, 45 секунд. Это был точный удар»

sport.ua