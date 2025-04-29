МакКиннон и Рантанен отметились интересными достижениями в матче НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Натан МакКиннон

В пятом матче плейоф НХЛ Даллас Старз победил Колорадо Эвелленч со счетом 6:2.

29-летний канадский нападающий Колорадо Эвеленч Натан МакКиннон отметился заброшенной шайбой (уже 5-я для него в плейоф) и результативной передаче

Этот ассист позволил МакКиннону выйти на 3 место в истории Колорадо по количеству результативных передач в плейоф НХЛ (68). Лидерами Эвеленч являются Джо Сакик (104) и Петер Форсберг (101).

104 – Джо Сакик

101 – Петер Форсберг

68 – Натан МакКиннон

67 – Микко Рантанен

МакКиннон обошел в этом рейтинге бывшего партнера по команде, 28-летнего финского нападающего Микко Рантанена, который в течение сезона 2024/25 успел поиграть за три франшизы НХЛ: Колорадо Эвеленч, Каролина Гаррикейнс и Даллас Старз.

Как раз в составе последних Рантанен отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами против своей бывшей команды.

Финн стал лишь 7-м игроком в истории плейоф НХЛ, отличившимся заброшенной шайбой против своей бывшей команды, за которую набрал более 100 очков в плейоф, присоединившись к компании легендарных Яромира Ягра, Брета Халла, Уэйна Гретцки, Яри Курри, Пола Коффи и Пола Коффи и Берни Джеффрион

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