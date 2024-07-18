Тайсон жестко ответил Уайледру, который сказал, что он слишком стар для боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Боксер и видеоблогер Джейк Пол (9-1, 6 КО) и легенда хевивейта Майк Тайсон (50-6, 44 KO) должны были выйти на ринг в эти выходные, но их поединок был отложен после того, как «Железный Майк» был признан неспособным участвовать в соревнованиях этим летом по медицинским показаниям из-за обострения язвы.

Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер посоветовал Майку Тайсону не выходить на ринг, ведь он может травмироваться из-за его возраста. 58-летний Майк ответил Деонтею.

«Так пусть я травмируюсь, не стоит об этом беспокоиться, как и об оплате моих счетов. Он (Уайлдер) не такой как я, он не может поехать, например в Монголию, где кто-то будет знать, кто он такой», – сказал Тайсон.

Бой Пола с Тайсоном был перенесен на 15 ноября. Пока Джейк выйдет на ринг против известного в прошлом бойца UFC Майка Перри.

sport.ua