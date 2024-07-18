ЛЕ. Конкурент Украины в Таблице коэффициентов берет максимум, Тобол Шахова вылетает

Ответные матчи первого квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на основной путь).

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Первые матчи состоялись неделю назад. 18-го июля – дата ответных матчей.

18.07.2024

"Ллапи" (Косово) – "Висла" (Польша) 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Тахири 74 – Родадо 58, Киакос 90

"Висла" (Краков) представляет второй по рангу польский дивизион (аналог нашей Первой лиги). Но даже этого уровня достаточно, чтобы пройди второй квалификационный раунд Лиги Европы с максимальным достижением. "Висла" в двух матчах добавила Польша 0.5 балла и увеличила отрыв этой страны от Украины в Таблице коэффициентов до 1.750. Ну что ж, придется наверстывать.

В следующем раунде "Висла" сыграет с венским "Рапидом".

"Тобол" (Казахстан) – "Ружомберок" (Словакия) 1:0 (первый матч – 2:5)

Гол: Эль-Мессауди 8

"Тобол" Евгения Шахова вылетает из Лиги Европы в Лигу конференций. Команда оказалась в затруднительном положении неделю назад, когда пропустила пять голов и проиграла с разницей в три мяча. Сегодня нужен был подвиг, а произошла просто обычная рабочая минимальная победа 1:0.

Наш Евгений Шахов всю игру провел на скамейке запасных. У "Ружомберока" отмечаем участие в матче Яна Масло, который когда-то играл в УПЛ за "Волынь".

"Зира" (Азербайджан) 19:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Пафос" (Кипр) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция) (первый матч – 0:3)

Голы:

"Корвинул" (Румыния) 21:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 4:0)

Голы:

"Марибор" (Словения) 21:15 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 1:2)

Голы:

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