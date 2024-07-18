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Футбол

ЛЕ. Конкурент Украины в Таблице коэффициентов берет максимум, Тобол Шахова вылетает

Ответные матчи первого квалификационного раунда

ЛЕ. Конкурент Украины в Таблице коэффициентов берет максимум, Тобол Шахова вылетает

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пройдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на основной путь).

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    • Первые матчи состоялись неделю назад. 18-го июля – дата ответных матчей.

    18.07.2024

    "Ллапи" (Косово) – "Висла" (Польша) 1:2 (первый матч – 0:2)
    Голы: Тахири 74 – Родадо 58, Киакос 90

    "Висла" (Краков) представляет второй по рангу польский дивизион (аналог нашей Первой лиги). Но даже этого уровня достаточно, чтобы пройди второй квалификационный раунд Лиги Европы с максимальным достижением. "Висла" в двух матчах добавила Польша 0.5 балла и увеличила отрыв этой страны от Украины в Таблице коэффициентов до 1.750. Ну что ж, придется наверстывать.

    В следующем раунде "Висла" сыграет с венским "Рапидом".

    "Тобол" (Казахстан) – "Ружомберок" (Словакия) 1:0 (первый матч – 2:5)
    Гол: Эль-Мессауди 8

    "Тобол" Евгения Шахова вылетает из Лиги Европы в Лигу конференций. Команда оказалась в затруднительном положении неделю назад, когда пропустила пять голов и проиграла с разницей в три мяча. Сегодня нужен был подвиг, а произошла просто обычная рабочая минимальная победа 1:0.

    Наш Евгений Шахов всю игру провел на скамейке запасных. У "Ружомберока" отмечаем участие в матче Яна Масло, который когда-то играл в УПЛ за "Волынь".

    "Зира" (Азербайджан) 19:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0)
    Голы:

    "Пафос" (Кипр) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция) (первый матч – 0:3)
    Голы:

    "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 4:0)
    Голы:

    "Марибор" (Словения) 21:15 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 1:2)
    Голы:

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