Гштаад. Фоньини отыграл матчболы и сыграет против Циципаса в четвертьфинале

Результаты матчей среды на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Педро Качин (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Стефанос Циципас (Греция, 1) – Хамад Меджедович (Сербия) 7:6(6), 6:3

Фабио Фоньини (Италия, 7) – Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) 3:6, 7:6(5), 7:5

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) – Леандро Риеди (Швейцария, WC) 7:6(6), 6:1

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:2, 2:6, 6:3

Фабио Фоньини во втором сете уступал со счётом 3:5 и в следующем гейме отыграл два матчбола соперника. Дальше итальянец встретится с лидером посева Стефаносом Циципасом, которому уступил во всех четырёх предыдущих матчах.

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