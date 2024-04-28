Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отреагировал на возвращение в состав команды российского защитника Михаила Сергачева.

«Вы слышали, как его приветствовали? Обычно вы слышите имена всех игроков, а здесь раздавались аплодисменты. Очередь дошла до Василевского, а рев все еще продолжался. Все ребята на нашей скамейке поднялись. Это был волнующий момент, он сказался на нашей игре в первом периоде», — приводит слова Купера журналист Джон Кренн.

25-летний россиянин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи. Для Сергачева это первый матч после перелома левой ноги, который он получил 8 февраля. В регулярном чемпионате защитник провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

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