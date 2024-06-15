Следить
Футбол

Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории

Бельгиец может покинуть Реал

Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Испанские СМИ сообщают о серьезном интересе к киперу "сливочных" от неназванной аравийской команды. Речь идет о предложении на сумму 70 млн евро, которое должно поступить обладателям Лиги чемпионов этим летом.

    Читайте также: Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

    Впрочем, чемпион Ла Лиги, как и сам Тибо, скептически относятся к подобной сделке, а вратарь вряд ли будет спешить продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Но все может измениться, когда саудиты перейдут к активным действиям.

    32-летний бельгиец выступает в "Реале" с 2018 года (235 поединков).

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis