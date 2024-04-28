Ральф Шумахер не исключает, что в Haas сменится состав

В пятницу в Sauber подтвердили долгосрочный контракт с Нико Хюлкенбергом: в 2025-м он вернётся в команду, за которую уже выступал более десяти лет назад. Однако пока неясно, кто станет его напарником, хотя известно, что в компании Audi, которая поэтапно трансформирует Sauber в свою заводскую команду, заинтересованы в услугах Карлоса Сайнса.

Но это не единственный вопрос, который возникает в этой связи: на следующий год открывается вакансия в Haas, и руководство американской команды пока не комментирует, кого собирается приглашать. У Ральфа Шумахера, бывшего гонщика Формулы 1, а ныне эксперта телеканала Sky Deutschland, есть свои предположения на этот счёт. Он не исключает, что в команде полностью сменится состав.

«В Ferrari считают, что Оливеру Берману нужно дать шанс проявить себя – пока стало известно только это, – рассуждал Ральф. – А мы знаем, что на машинах Haas стоят двигатели Ferrari, и в Маранелло могут предложить этой команде немного сэкономить на моторах. Для неё это стало бы отличным вариантом.

Но при этом у Haas возникает небольшая проблема: им также нужен хороший и опытный гонщик. Не думаю, что Кевин Магнуссен достаточно хорош, чтобы справиться с такой ролью, и мне очень интересно посмотреть, кто перейдёт в Haas. Лично я бы сделал ставку на Валттери Боттаса, но посмотрим…»

Оливер Берман, резервный гонщик Ferrari, отлично справился с делом, когда неожиданно заменил Карлоса Сайнса в Ferrari на этапе в Саудовкой Аравии: на сложнейшей городской трассе 18-летний британец финишировал седьмым.

После пяти этапов сезона Haas F1 занимает 7-ю строчку Кубка конструкторов, на счету команды 5 очков, четыре из которых заработал Нико Хюлкенберг.

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