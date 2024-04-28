Как Кличко и Джошуа заработали миллиард на телеправах легендарного боя

29 апреля 2017 года в Лондоне на переполненном 90-тысячном стадионе «Уэмбли» состоялся поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. В этом бою был неподдельный драматизм, эффектная развязка и трогательное прощание с легендой, правившим хевивейтом почти 10 лет. Популярный британский таблоид Daily Mirror назвал этот мегафайт «лучшим поединком в супертяжелом весе, который когда-либо видела Великобритания».

Мужской разговор Энтони и Владимира с помощью жестов был признан лучшим боем года по версиям целого ряда авторитетных мировых СМИ, боксерских проектов и организаций: американского журнала The Ring, телеканалов НПО, ESPN, Sky Sports, почтенного BoxingScene, Yahoo.com и British Boxing Board of Control. Трансляцию мегафайта на Sky Sports признали лучшим спортивным событием Великобритании в 2017 году. Параллельно был установлен рекорд в истории Sky Sports по количеству проданных трансляций. Чтобы понять значимость последнего достижения, достаточно сказать, что трансляции в формате pay-per-view (платы и смотри) британский телеканал организует с 1966 (!) года, когда в Великобритании свой бой с Генри Купером провел Мухаммед Али.

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Прямая трансляция боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко на платформе Sky Sports Box office купили 1532000 телезрителей. Трансляция обошлась в 19,95 фунта стерлингов. То есть, выручка только по продаже телеправ с этого поединка на территории Туманного Альбиона составила более 30 миллионов фунтов. Если перевести в нашу национальную валюту, это более 1 миллиарда гривен (!). Здесь, правда, стоит уточнить, что не вся эта сумма достается командам боксеров. В формате платных трансляций в профессиональном боксе обычно работает формула 50 на 50. То есть, 50 процентов из проданных трансляций остается на телеканале-трансляторе, который проматывает будущий мегафайт и укладывается в его раскрутку, вторая половина выплачивается организаторам боя.

Добавим, что по количеству зрителей (90 000) был повторен британский рекорд 1939 (!), когда свои отношения в ринге выясняли Лен Харви и Джок МакЭвой. А в США впервые со времен мегафайта Флойда Мейвезера из Мэнни Пакьяо прямая трансляция велась на двух телеканалах-конкурентах НПО и Showtime. Оба телеканала заплатили более чем по 3 миллиона долларов, на Showtime была прямая трансляция (в дневное для США время), на НПО — в вечерний прайм-тайм.

Это было третье сражение Владимира Кличко, которое транслировалось Sky Sports в формате pay-per-view. В 2011 году трансляцию объединительного поединка Владимир Кличко — Дэвид Хэй приобрели 1,143 млн британцев, поединок вошел в топ-5 самых продаваемых трансляций в истории телеканала (стоимость трансляции составляла 14,95 фунта). Показатели продаж совсем немного уступили бою Флойд Мейвезер — Рикки Гаттон, где было куплено 1 150 000 трансляций, что принесло им в то время третье место в рейтинге (поединок Кличко – Хэй был на четвертом месте, а замыкал топ-5 первый бой Тони Беллью и Дэвида Хэя, трансляцию которого купили 890 0 британцев). В 2015 году Sky Sports Box office предложил телезрителям бой Владимир Кличко. Тайсон Фьюри по цене 17 фунтов на территории Великобритании и 22 фунта на территории Ирландии. Трансляцию приобрели 545 тысяч британцев.

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Еще одним украинцем, чей бой транслировался в формате pay-per-view, был Андрей Котельник. Его поединок с Амиром Ханом в 2009 году приобрели 100 000 телезрителей. Также Sky Sports Box office в 2018 году транслировал бой тогда еще абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Энтони Беллью. Трансляция поединка Усика с Дереком Чисорой (дата боя пока неизвестна) тоже запланирована на Sky Sports Box office в формате pay-per-view.

Максим Розенко, Чемпион

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