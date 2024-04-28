Катарина Завацкая! Эксклюзивное интервью о юниорском пути, о жизни в WTA туре, о своей цели в теннисной карьере

Катарина Завацкая — профессиональная украинская теннисистка. Победительница шести турниров ITF в одиночном разряде. На данный момент занимает 181-ю позицию в рейтинге WTA (высший рейтинг — №103)

В интервью с Катариной блогер Никита Опря обсудил вопросы связанные с WTA-туром, а также поговорил о начале пути Катарины в теннисе и ее юниорской карьере, о целях и мечтах, которые теннисистка ставит перед собой.

— Вы родились в Луцке, но свою теннисную карьеру начали в городе Ровно. Расскажите, пожалуйста, о том, как это произошло и почему вы решили заняться именно теннисом? Это было ваше желание или родительское?

— Мои родители переехали по бизнесу из Луцка в Ровно когда мне было два года, с того момента мы жили именно в Ровно. Начать играть в теннис — мое желание. Я с папой гуляла в парке и увидела теннисные корты, поэтому мне стало интересно и я очень захотела попробовать. Вот так все и началось.

— На каких кортах вы начинали тренироваться? Кто был вашим первым тренером?

— Моим первым тренером была Нателла Джамаловна. Тренировки у нас были в парке на грунтовых кортах, если их вообще можно назвать грунтовыми, потому что похожи они были больше на песочные корты. Также, в парке были асфальтные корты, поэтому мы тренировались иногда на асфальте, иногда на песке.

— Как начинался ваш путь на первых детских соревнованиях? Были ли у вас сразу успехи и победы на них?

— Мой путь на детских соревнованиях начинался достаточно успешно. Уже на своих первых турнирах я демонстрировала отличные результаты и побеждала на них. Вообще, я очень любила участвовать в соревнованиях еще с самого детства и сейчас это осталось со мной также.

— В каком возрасте вы окончательно поняли что хотите стать профессиональной теннисисткой?

— Я думаю, что я это поняла и знала еще с самого начала когда пришла в теннис, в возрасте 5 лет. Я была очень мотивированной, у меня было очень много сил и с каждым годом они только увеличивались, а результаты и игра становились все лучше и лучше.

— Когда вы начинали свой путь в детском теннисе, кто был вашим кумиром и почему именно он/она?

— Моим кумиром был Рафаэль Надаль. Во-первых, он мне очень нравился своим поведением на корте и вне его, во-вторых — это тот теннисист, который всегда мне нравился своей борьбой, характером и воодушевлением на корте.

— Как складывалась ваша юниорская карьера? Вы играли только украинские турниры ФТУ или также играли турниры TE и ITF Juniors?

— Я играла все, но достаточно постепенно. Сначала были национальные турниры от ФТУ, потом я перешла на турниры от Tennis Europe. После этого, я постепенно переходила на турниры серии ITF Juniors и потом уже у меня начался переход на взрослый профессиональный уровень. Я очень хорошо знакома со всеми этими этапами и через каждый из них проходила.

— Каких успехов и результатов вы достигли в течение юниорской карьеры, как на национальном, так и на международном уровнях? Были ли у вас на то время какие-то спонсоры, которые помогали с поездками на турниры ракетками, струнами, формой во время вашей юниорской карьеры?

— Успехи и результаты на юниорском уровне у меня были достаточно хорошие. В национальном рейтинге по юниорам я была первой ракеткой страны. В рейтинге Tennis Europe я была в топ-тройке рейтинга, а в рейтинге ITF Juniors я находилась в топ-пятнадцать лучших юниорок мира. У меня было достаточно много спонсоров, которые мне помогали на протяжении юниорской карьеры, среди них: «Hopiness», «Top 5», «Nike» и «Yonex».

— Какие советы вы могли бы дать талантливым детям в Украине, которые хотят стать профессионалами и играть в Туре? Что нужно, чтобы добиться успеха и стать профессиональным игроком и возможно ли стать профессиональным теннисистом тренируясь и живя в Украине?

— Конечно, в первую очередь, нужно иметь большое желание и воодушевление, получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, очень много работать и конечно иметь хорошую среду и условия, которые соответствуют тем целям, которые перед собой ставит игрок.

Стать профессиональным теннисистом тренируясь и живя в Украине реально, но только до определенного периода и этапа.

— Где вы тренируетесь по состоянию на сейчас? В какой стране и в какой теннисной академии?

— По состоянию на сейчас, я нахожусь во Франции и тренируюсь на Лазурном берегу возле города Ницца. Теннисная академия в которой я тренируюсь называется All In. Здесь очень хороший комплекс и прекрасные условия, как для проживания, так и для тренировок. Все процессы здесь хорошо настроены по всем параметрам, замечательный фитнес зал, теннисные корты, еда и многие другие вещи. Поэтому я с уверенностью могу посоветовать это место всем у кого есть стабильная финансовая возможность здесь находиться.

— Кто вас тренирует? Сколько людей входит в вашу команду по состоянию на сейчас?

— По состоянию на сейчас, моим тренером является Оливье Берранже. Мой фитнес тренер — Антуан Пойнан. Они оба работают на теннисную академию, что тренер по теннису, что фитнес тренер. Поэтому я не могу назвать четко сколько людей находится в моей команде, мне многие помогают.

— Сколько часов в день вы тренируетесь? Сколько времени из них на корте и сколько в зале?

— В день в среднем у меня получается два-три часа тенниса, полтора часа фитнеса, много разминок, которые не входят в теннисные часы и часы проведенные в зале. Также к этому добавляется физио, йога или массажи, но каждый день это варьируется по разному.

— График профессионального теннисиста просто сумасшедший, постоянные тренировки, постоянные турниры по всему миру. Что надо делать, чтобы не выгореть? И как это происходит лично у вас, часто ли бывает эмоциональное выгорание и как с ним справляетесь?

— На самом деле я иду к этому до сих пор, потому что есть моменты, когда ты просто невероятно устаешь от всего. Поэтому надо искать эмоциональный баланс и свой путь по которому ты планируешь уверенно двигаться.

— Много ли вам пишут негативных комментариев после поражений и как вы с этим справляетесь? Задевает ли это как-то и давит психологически или вы на это не обращаете внимание?

— Такое действительно есть, но не всегда. Обычно, когда я проигрываю несколько матчей подряд, то люди начинают быть «недовольны». Но меня это вообще не затрагивает и я не обращаю на это внимания.

— Приходили ли к вам когда-то мысли завершить теннисную карьеру?

— Да, в 2019 году после Уимблдона. Я была недовольна своим рейтингом который застыл на месте где-то на год и я разошлась с тренером после семи лет нашего сотрудничества. Поэтому для меня, это все было очень не легко в то время, но потом я победила на двух турнирах подряд и все стало хорошо.

— Нравится ли вам выступать за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг и чем для вас в эмоциональном плане отличаются обычные WTA и ITF турниры от выступлений за сборную страны?

— Мне очень нравится выступать за сборную Украины. Во-первых — это большая ответственность, как будто играешь не просто за себя, не просто за команду, а за целую родную страну. Поэтому конечно эмоции от матчей за сборную совсем другие, все чувствуется будто в 3D очках.

— Как часто вы приезжаете в Украину? Ваши родственники и друзья находятся сейчас здесь?

— Да, у меня все мои родственники и друзья сейчас находятся в Украине. Кто-то в Ровно, кто-то в Луцке, кто-то в Киеве, но все здесь. Раньше до войны, я приезжала в среднем два-три раза в год. С начала войны, я впервые приехала в Украину только в январе этого года.

— Чем вы занимаетесь в свободное от тренировок и турниров время и какой отдых вы предпочитаете, активный или более спокойный?

— В свободное от тренировок и турниров время, мне нравится гулять по красивым местам и смотреть на пейзажи, читать, заниматься собой, какими-то девчачьими делами и изучать психологию. Предпочтение я отдаю более спокойному отдыху, когда я просто могу лежать и восстанавливаться.

— Какие фильмы вы любите смотреть и какую музыку слушаете когда появляется свободное время?

— Мне очень нравится фильм «Гладиатор» и сериал «Last Dance». Музыку я слушаю разную, мне нравится слушать что-то на быстром ритме и я чувствую, что это мое.

— Поддерживаете ли вы связь с украинскими девушками из WTA тура и дружите ли с кем-то?

— Я очень хорошо дружу с Людой и Надеждой Киченок. С Даяной Ястремской мы знакомы с самого детства и хорошо дружим, но не так чтобы прям постоянно переписываться или звонить друг другу. Но конечно когда встречаемся с ней на турнирах мы можем совместно проводить время, общаться и шутить. Из иностранных теннисисток, я дружу с Катинкой фон Дейчман и с Анной Каролиной Шмидловой.

— Расскажите о вашей самой приятной победе и самом обидном поражении в карьере?

— Поражений досадных было слишком много, чтобы вспомнить именно одно. Поэтому назову сразу несколько очень обидных поражений: в 2019 году поражение в полуфинале Ташкента, поражение в полуфинале турнира в Будапеште, поражение в полуфинале в Лас Вегасе и поражение в четвертьфинале в Хьюстоне. Победа хотя бы в одном из перечисленных матчей помогла бы мне зафиксироваться в топ-100 рейтинга WTA в 2019 году. А самая приятная победа для меня случилась в матче Кубка Билли Джин Кинг против Шелби Роджерс.

— О чем вы больше всего мечтаете в жизни и какая ваша самая главная цель в теннисе?

— Я о многом мечтаю, но по состоянию на сейчас я стараюсь ставить перед собой цели и добиваться их одна за другой. Моя самая главная цель в теннисе — выиграть турнир Большого Шлема.

Блиц:

Любимый игрок в WTA туре:

— Маркета Вондроушова🇨🇿

Любимый игрок в ATP туре:

— Новак Джокович🇷🇸

Любимый удар в теннисе:

— Бекхенд и дропшот 🎾

Любимый турнир Большого Шлема:

— Roland Gaross 🇫🇷

Любимый игрок из BIG-3:

— Роджер Федерер🇨🇭

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