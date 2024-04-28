Харри Кейн достиг отметки в 400 забитых голов на профессиональном уровне

В общей сложности у него почти пол тысячи результативных действий

Getty Images/Global Images Ukraine

1

Во вчерашнем матче 31-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" Ф нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль. Второй гол англичанина стал для него юбилейным.

Как сообщает Opta, теперь на счету Кейна 400 точных ударов на профессиональном уровне за клуб и сборную.

Всего в клубах он отличился 338 раз: "Тоттенхэм" – 280 голов, "Бавария" – 42, "Миллвол" – девять, "Лейтон Ориент" – пять, "Лестер" – два. Также 68 мячей Кейн забил за сборную Англии.

Для достижения этой отметки нападающий сыграл в 631 матче. Также на его счету 99 ассистов.

На данный момент Кейн возглавляет рейтинг бомбардиров Бундеслиги с 35-ю голами в активе.

www.ua-football.com