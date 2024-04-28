Коллинз: Уход Ньюи повлечёт целую цепную реакцию

Разного рода слухи и предположения, связанные с дальнейшими планами Эдриана Ньюи, будут неизбежно появляться до тех пор, пока не наступит какая-то ясность.

Но поскольку дыма без огня не бывает, то даже в отсутствие достоверной информации о том, что происходит за кулисами, вполне можно рассуждать о тех или иных последствиях, которые вызовет уход Ньюи из Red Bull, когда и если он может произойти.

А эти последствия будут серьёзными – уверена Берни Коллинз, ранее возглавлявшая департамент стратегии Aston Martin, а ныне сотрудничающая с телеканалом Sky Sports.

«Это громкая новость, о которой говорят уже какое-то время. Сейчас все обсуждают контракт Эдриана, и куда он собирается переходить, – прокомментировала Коллинз в эфире Sky Sports News. – Он перейдёт в Aston Martin или в Ferrari? В общем, для любой команды это станет по-настоящему громкой новостью, ведь в коллективе есть лидеры вне зависимости от того, сколь велик их фактический вклад в общее дело.

Полагаю, именно на это пытается намекать Кристиан Хорнер, когда говорит, что у них есть множество других конструкторов, но они трудятся на заднем плане. Однако эта команда выстроена вокруг Эдриана. Он создавал её структуру, занимался её развитием, и то, что там сейчас идёт борьба за власть, не может не тревожить.

Всё это может означать, что Ньюи уже не будет заниматься проектами, связанными с переходом на технический регламент 2026 года, и последствия этого будут очень серьёзными. Всё это скажется на эффективности будущей машины Red Bull.

Все последние годы эта команда была лучшей в плане работы с аэродинамикой, но в этой области они были сильны даже в тот период, когда не побеждали. Уход Эдриана Ньюи повлечёт целую цепную реакцию, и шансы Red Bull остаться чемпионами существенно снизятся».

Но также ходят слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в другую команду, что тоже напрямую связано с кризисной ситуацией в Red Bull Racing, хотя контракт действующего чемпиона мира рассчитан до 2028 года.

Когда Берни Коллинз спросили, чей возможный уход сильнее скажется на форме команды, Ньюи или Ферстаппена, она ответила: «Вероятно, это ещё более серьёзный вопрос. Макс и многие другие гонщики побеждали именно благодаря эффективной машине, и тут важны обе составляющие этой комбинации.

Даже если Эдриан выйдет в академический отпуск, на текущем сезоне это, вероятно, не отразится. Но если он не занимается машиной 2026 года, когда в Формуле 1 произойдёт смена регламента, а команда без него работает над этом проектом, хотя там идёт борьба за власть, то вне зависимости от того, сколько у вас отличных специалистов по аэродинамике, вам необходимо, чтобы они трудились слаженно, а для этого нужен настоящий лидер».

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