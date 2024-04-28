Заря и Оболонь объявили стартовые составы на матч УПЛ

Луганская Заря и киевская Оболонь назвали стартовые составы на матч 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Заря: Турбаевский, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко ( к), Хахлев, Яцык, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх Оболонь: Федоровский (к), Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Гриша, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир ;

Начало — в 13:00 по киевскому времени. Смотреть поединок можно на телеканале УНИАН и Youtube-канале FootballHub.

Сейчас Заря находится на 11-й строчке с 26 баллами в активе. Оболонь идет 13-ю с 21 очком.

Накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Минай уверенно одолел Черноморец.

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