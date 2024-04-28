Шымкент. Орлов проиграл «квалифаеру» в финале турнира ITF

Украинский теннисист Владислав Орлов не сумел завоевать титул на турнире ITF M15 в Казахстане

В финальном поединке Владислав Орлов (№651 ATP) потерпел поражение от «квалифаера» Саввы Полухина (№1426 АТР) — 2:6, 3:6. Украинец один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и не реализовал два заработанных брейк-поинта. Встреча продолжалась почти два часа игрового времени. Это был второй очный поединок между теннисистами за последние две недели и в обоих матчах победу праздновал Полухин.

28-летний Владислав Орлов 16-й раз в карьере сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и боролся за свой 9-й титул. В последний раз украинец доходил до финала в ноябре 2022 года, когда стал победителем на турнире ITF M15 в индийском Бхилаи.

btu.org.ua