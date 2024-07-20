Ньюпорт. Опелка – самый низкорейтинговый полуфиналист в Туре, Гирон впервые вышел в полуфинал на траве

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в США

Ньюпорт, США • 15-21 июля • трава • $742,350

Действующий чемпион: Адриан Маннарино (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Райли Опелка (США, WC) – Маккензи Макдональд (США) 4:6, 6:3, 6:4

Алекс Микельсен (США, 3) – Александар Ковачевич (Австралия) 6:4, 6:4

Кристофер Юбэнкс (США, 4) – Александар Вукич (Австралия, 6) 6:2, 4:6, 7:6(3)

Маркос Гирон (США, 2) – Алекс Болт (Австралия, Q) 6:4, 6:1

Райли Опелка (№1188 ATP) стал самым низкорейтинговым участником полуфинала в ATP-туре. На пути к полуфиналу американец обыграл троих представителей топ-100. Следующим соперником Опелки будет Алекс Микельсен, который проведёт второй полуфинал в карьере. Год назад американец дошёл до финала в Ньюпорте.

Кристофер Юбэнкс одержал третью победу в восьми матчах против Александара Вукича и второй раз в карьере вышел в полуфинал. В прошлом сезоне американец выиграл титул на травяном турнире ATP на Майорке. Дальше Юбэнкс встретится с Маркосом Гироном, для которого это будет седьмой полуфинал в Туре и первый на траве.

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