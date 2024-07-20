Никита Бедрин одержал первую победу в Формуле 3

Победой Никиты Бедрина завершился субботний спринт Формулы 3 на трассе Хунгароринг. Для уроженца Белгорода, который выступает под итальянской гоночной лицензией, эта победа стала первой в карьере в молодёжной серии.

Вместе с Никитой на подиум поднялись Тасанапол Интрафувасак и Дино Беганович.

Субботнее утро встретило участников молодёжного чемпионата облачной, но сухой погодой. После нескольких штрафов, которые стюарды раздали после квалификации за блокировки, на первое место на старте спринта переместился Дино Беганович. Вместе с ним первый ряд разделил Никита Бедрин.

Тасанапол Интрафувасак, который изначально должен был стартовать с поула, занял третье место на решётке, разделив второй ряд с Каллумом Вуазеном. Лидер чемпионата Габриэле Мини стартовал тринадцатым.

После прогревочного круга не был дан старт из-за того, что Джозеф Лоак неправильно занял позицию на старте. Позднее за это он был оштрафован 10-секундным Stop&Go. Пилоты отправились на второй прогревочный круг, а дистанция гонки была сокращена до восемнадцати кругов.

На старте первая тройка сохранила позиции, однако на выходе из третьего поворота Бедрин атаковал Бегановича и вышел в лидеры гонки. Интрафувасак сохранил третье место, однако к концу первого круга дирекция гонки сообщила о техническом нарушении, не уточнив подробностей. Стюарды расследуют инцидент после гонки.

На втором круге был включён режим виртуального автомобиля безопасности, чтобы маршалы могли откатить за защитный барьер машину Матиаса Загазеты, который прекратил борьбу на первом круге из-за сломанной задней подвески после контакта с машиной Мари Бои. На третьем круге гонка возобновилась.

Поскольку венгерская трасса не располагает к обгонам, на первых кругах гонщики ехали довольно аккуратно. На шестом круге Вуазен начал предпринимать попытки атаки на Интрафувасака – между ними даже произошёл лёгкий контракт во втором повороте, но обмена позициями не произошло.

На восьмом круге в первой десятке произошёл обмен позициями – во втором повороте Люк Браунинг обогнал Сами Мегетунифа в борьбе за девятое место.

На десятом круге Беганович попробовал атаковать Бедрина на торможении во втором повороте. Едва не дошло до контакта, Дино выехал за пределы и откатился на третье место, пропустив Интрафувасака.

Позади них Тим Трамниц обогнал Вуазена в борьбе за четвёртую позицию. Ещё через несколько кругов гонщика Rodin обогнал Кристиан Мэнселл.

На пятнадцатом круге Мэнселл попробовал атаковать Трамница на торможении в первом повороте, но Тим перекрестил траекторию и на выходе из поворота вернул себе четвёртое место.

Никита Бедрин уверенно довёл гонку до победы. Закрепил успех команды Aix Racing Тасанапол Интрафувасак, для которого второе место на финише стало лучшим результатом на финише. Дино Беганович финишировал третьим и в третий раз в сезоне поднялся на подиум.

Лидер чемпионата Габриэле Мини финишировал четырнадцатым и не заработал очки. Благодаря трём очкам за восьмое место Люк Браунинг опередил Арвида Лидблада в личном зачёте и поднялся на второе место. Лучший круг в гонке показал Джозеф Лоак, финишировавший двадцать шестым.

Пилот Команда Круги 1. Н.Бедрин PHM AIX Racing 18 2. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 18 3. Д.Беганович Prema Racing 18 4. Т.Трамниц MP Motorsport 18 5. К.Мэнселл ART Grand Prix 18 6. К.Вуазен Rodin Motorsport 18 7. Л.Форнароли Trident 18 8. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 18 9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 18 10. С.Мегетуниф Trident 18 11. О.Гёте Campos Racing 18 12. Н.Леон Van Amersfoort Racing 18 13. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 18 14. Г.Мини Prema Racing 18 15. А.Линдблад Prema Racing 18 16. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 18 17. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 18 18. М.Боя Campos Racing 18 19. С.Монтойя Campos Racing 18 20. А.Дюнн MP Motorsport 18 21. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 18 22. Д.Дюфек PHM AIX Racing 18 23. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 18 24. П.Вишницкий Rodin Motorsport 18 25. Т.Смит Van Amersfoort Racing 18 26. Д.Лоук Rodin Motorsport 18 27. К.Штука MP Motorsport 18 28. С.Рамос Trident 18 29. Н.Цолов ART Grand Prix 18 -. М.Загазета Jenzer Motorsport 0

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