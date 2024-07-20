Никита Бедрин одержал первую победу в Формуле 3

Победой Никиты Бедрина завершился субботний спринт Формулы 3 на трассе Хунгароринг. Для уроженца Белгорода, который выступает под итальянской гоночной лицензией, эта победа стала первой в карьере в молодёжной серии.
Вместе с Никитой на подиум поднялись Тасанапол Интрафувасак и Дино Беганович.
Субботнее утро встретило участников молодёжного чемпионата облачной, но сухой погодой. После нескольких штрафов, которые стюарды раздали после квалификации за блокировки, на первое место на старте спринта переместился Дино Беганович. Вместе с ним первый ряд разделил Никита Бедрин.
Тасанапол Интрафувасак, который изначально должен был стартовать с поула, занял третье место на решётке, разделив второй ряд с Каллумом Вуазеном. Лидер чемпионата Габриэле Мини стартовал тринадцатым.
После прогревочного круга не был дан старт из-за того, что Джозеф Лоак неправильно занял позицию на старте. Позднее за это он был оштрафован 10-секундным Stop&Go. Пилоты отправились на второй прогревочный круг, а дистанция гонки была сокращена до восемнадцати кругов.
На старте первая тройка сохранила позиции, однако на выходе из третьего поворота Бедрин атаковал Бегановича и вышел в лидеры гонки. Интрафувасак сохранил третье место, однако к концу первого круга дирекция гонки сообщила о техническом нарушении, не уточнив подробностей. Стюарды расследуют инцидент после гонки.
На втором круге был включён режим виртуального автомобиля безопасности, чтобы маршалы могли откатить за защитный барьер машину Матиаса Загазеты, который прекратил борьбу на первом круге из-за сломанной задней подвески после контакта с машиной Мари Бои. На третьем круге гонка возобновилась.
Поскольку венгерская трасса не располагает к обгонам, на первых кругах гонщики ехали довольно аккуратно. На шестом круге Вуазен начал предпринимать попытки атаки на Интрафувасака – между ними даже произошёл лёгкий контракт во втором повороте, но обмена позициями не произошло.
На восьмом круге в первой десятке произошёл обмен позициями – во втором повороте Люк Браунинг обогнал Сами Мегетунифа в борьбе за девятое место.
На десятом круге Беганович попробовал атаковать Бедрина на торможении во втором повороте. Едва не дошло до контакта, Дино выехал за пределы и откатился на третье место, пропустив Интрафувасака.
Позади них Тим Трамниц обогнал Вуазена в борьбе за четвёртую позицию. Ещё через несколько кругов гонщика Rodin обогнал Кристиан Мэнселл.
На пятнадцатом круге Мэнселл попробовал атаковать Трамница на торможении в первом повороте, но Тим перекрестил траекторию и на выходе из поворота вернул себе четвёртое место.
Никита Бедрин уверенно довёл гонку до победы. Закрепил успех команды Aix Racing Тасанапол Интрафувасак, для которого второе место на финише стало лучшим результатом на финише. Дино Беганович финишировал третьим и в третий раз в сезоне поднялся на подиум.
Лидер чемпионата Габриэле Мини финишировал четырнадцатым и не заработал очки. Благодаря трём очкам за восьмое место Люк Браунинг опередил Арвида Лидблада в личном зачёте и поднялся на второе место. Лучший круг в гонке показал Джозеф Лоак, финишировавший двадцать шестым.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|18
|2. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|18
|3. Д.Беганович
|Prema Racing
|18
|4. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|18
|5. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|18
|6. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|18
|7. Л.Форнароли
|Trident
|18
|8. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|18
|9. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|18
|10. С.Мегетуниф
|Trident
|18
|11. О.Гёте
|Campos Racing
|18
|12. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|18
|13. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|18
|14. Г.Мини
|Prema Racing
|18
|15. А.Линдблад
|Prema Racing
|18
|16. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|18
|17. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|18
|18. М.Боя
|Campos Racing
|18
|19. С.Монтойя
|Campos Racing
|18
|20. А.Дюнн
|MP Motorsport
|18
|21. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|18
|22. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|18
|23. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|18
|24. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|18
|25. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|18
|26. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|18
|27. К.Штука
|MP Motorsport
|18
|28. С.Рамос
|Trident
|18
|29. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|18
|-. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|0