Карлос Алькарас: “25 лет турнир в Индиан-Уэллс проходил на одном и том же покрытии, а теперь его поменяли. Не знаю, почему так сделали”

Действующий чемпион “Мастерса” в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас пообщался с прессой перед стартом на соревнованиях



– Когда вы приехали в Индиан-Уэллс и как идет подготовка?

– Я приехал сюда вчера поздно вечером. Еще не успел потренироваться, поэтому собираюсь сделать это сегодня днем. Я рад снова играть здесь, очень счастлив быть здесь снова. Уже успел немного поиграть в гольф, так что считаю, что подготовка идет хорошо.

– Вы претендуете на третий подряд титул здесь. Если вам это удастся, вы станете лишь третьим игроком после Роджера и Новака, кому это удалось. Думаете ли вы об этом? И если да, то чувствуете ли вы какое-то давление?

– Я знаю, что это удалось сделать только двум игрокам в истории, если не ошибаюсь. Я здесь, чтобы принять этот вызов, если можно так сказать. Но постараюсь об этом не думать и просто наслаждаться турниром. Потому что каждый раз, когда я приезжаю сюда, получаю огромное удовольствие от тренировок, матчей. Для меня здесь все очень комфортно. Я целый год жду возможности вернуться сюда. Поэтому я постараюсь не зацикливаться на этом, просто играть и посмотреть, как все сложится. Но, безусловно, для меня это было бы отличное достижение.

– Здесь обновили покрытие кортов. Некоторые игроки говорят, что они стали немного быстрее во время тренировок. Как это повлияет на вашу игру? Будет ли это иметь для вас значение?

– Корт стал быстрее, да? Не знаю. Честно говоря, это было неожиданным изменением для меня. Ведь 25 лет этот турнир проходил на одном и том же покрытии, а теперь его поменяли. Не знаю, почему так сделали. Но мне еще нужно опробовать его на тренировке. Я считаю себя игроком, который хорошо адаптируется к разным покрытиям и условиям. Думаю, что я показываю отличный теннис независимо от того, чуть быстрее корты или нет. Но все же, когда я впервые это увидел, то был удивлен.

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– Отсутствие Янника Синнера в сетке как-то влияет на ваш подход к турниру? Добавляет ли это вам уверенности?

– Нет, это ничего не меняет. Конечно, Янник не играет, но здесь собралось много лучших игроков мира. Я считаю, что сетка турнира такова, что шансы есть у всех, и многие теннисисты сейчас показывают отличную игру. Для меня подход к этому турниру остается неизменным. Я сосредоточен на себе, на своей игре, и просто стараюсь продемонстрировать здесь хороший теннис.

Карлос Алькарас начнет выступление на турнире со второго круга и встретится с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Пабло Карреньо Буста (Испания, Q).



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