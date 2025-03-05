ЛеБрон Джеймс первым в истории НБА набрал 50 тысяч очков за карьеру (видео)

Потрясающее достижение 40-летнего Джеймса

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру. Достижение 40-летнему американцу покорилось в матче регулярного чемпионата против Нью-Орлеан Пеликанс (136:115).

В отчетной встрече Джеймс оформил 34 очка, добавив к этому восемь подборов, шесть ассистов, один перехват и два блок-шота. В активе ЛеБрона теперь 41 871 очко в регулярном чемпионате и 8 162 в плей-офф.

40 лет Леброну исполнилось 30 декабря. Летом 2024-го он продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

В сезоне 2024/25 игрок покорил уже несколько рубежей. Так, ЛеБрон стал первым баскетболистом, который оформил 40+ очков в возрасте более 40 лет в более чем одном матче за карьеру.

В октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

В начале декабря Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков. Под конец года ЛеБрон побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — он превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате, а затем — по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

В начале января легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана. В конце января Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками.

Лейкерс занимают второе место в Западной конференции НБА. В следующем матче команда ЛеБрона сыграет дома с Нью-Йорком в ночь на 7 марта.

Источник