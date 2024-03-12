НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Портленд в гостях, Денвер вырвал победу над Торонто

Свои матчи также выиграли Голден Стэйт, Финикс, Даллас и Детройт

В ночь на 12 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон на выезде одержал убедительную победу над Портлендом — 121:99. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк этот матч пропустил по личным причинам.

Из других результатов можно отметить камбек Денвера в игре с Торонто и домашнее фиаско Чикаго против Далласа.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс – 114:97 (34:23, 19:23, 33:21, 28:30)

Кливленд Кавальерс – Финикс Санз – 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)

Сан-Антонио Сперс – Голден Стэйт Уорриорз — 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22)

Чикаго Буллз – Даллас Маверикс – 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)

Денвер Наггетс – Торонто Рэпторз – 125:119 (32:34, 19:34, 42:30, 32:21)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Бостон Селтикс – 99:121 (28:37, 24:29, 23:22, 24:33)

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