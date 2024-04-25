Мільйонерка, відома акторка та модель з 20 млн підписників в Інстаграмі

В 2008 році легендарний гравець НБА Двейн Вейд почав зустрічатися з відомою акторкою Габріель Юніон. Вони на короткий період розійшлися на початку 2013 року. У цей період у Двейна і його шкільної подруги Аджі Метоєр народився син Ксав'єр Закарія.

Вейд та Юніон одружилися в Маямі 30 серпня 2014 року після заручин у грудні 2013 року. Вейд став батьком вчетверте 7 листопада 2018 року, коли сурогатна мати народила йому дочку Каавію. Крім того, в сім'ї Вейда живе п'яте дитя — його племінник Давеон, син сестри Діни. Причина проста. Від Давеона відмовився його біологічний батько, і Дуейн отримав повну опіку над ним.

Відносини Вейда і Юніон пройшли через період великих проблем і зараз виглядають міцними, тому що вони є досить вільними особистостями. Пара часто публікує відверті фото у соцмережах.

Дружина Вейда дуже забезпечена і має статки $ 40 млн. Вона відома акторка, модель та має свій бізнес. Також в її Інстаграмі понад 21 мільйон підписників.

Фото: Fox News

ua.tribuna.com