Днепр разгромил Кривбасс на старте Суперлиги FAVBET-2024/25

Чемпион стартовал в новом сезоне с уверенной домашней победы, хоть аутсайдер и навязал борьбу в первой четверти

БК Днепр начал защиту чемпионского титула с домашней победы над Кривбассом в стартовом бабле Суперлиги FAVBET — 83:48.

Аутсайдеру минувшего чемпионата следует отдать должное — подопечные Александра Вороны провели сильную первую четверть, несколько раз даже выходя вперед. Но дальнейший ход матча расставил все по своим местам.

Во второй десятиминутке хозяева просто уничтожили соперника, обеспечив к большому перерыву результат 50:23. Остаток игры превратился в формальность; Кривбассу даже удалось выиграть последнюю четверть у расслабленного оппонента.

Сразу три игрока Днепра остановились в шаге от дабл-дабла, оформив по 9 подборов. Самым результативным игроком встречи стал Даниил Сыпало.

Свой следующий поединок днепряне проведут завтра, 6 октября, против Черкасских Мавп. Кривбасс также в воскресенье встретится с БК Запорожье.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Днепр — Кривбасс — 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

Днепр: Сыпало (18 + 9 подборов), Тимофеенко (13 + 9 подборов), Конев (5), Закурдаев (2), Горобченко (7 + 5 передач), Тарасенко (13 + 9 подборов), Колдомасов (10), Загреба (8), Дубоненко (5), Сорочан (2 + 5 передач)

Кривбасс: Бублик (11 + 5 подборов), Ловингс (4), Водолазский (7), Хант (9 + 6 подборов), Быков (7), Рыкунов (3), Бибиков (3), Мельник (2), Товкач 2

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