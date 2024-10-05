Ухань (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Ухане

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Женский турнир в Ухане впервые был проведен в 2014 году и в этом году состоится в седьмой раз (из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились с 2020 по 2023 год). Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Optics Valley International Tennis Center. Центральный корт вмещает 15 000 зрителей.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 7 октября. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 6 октября.

• Время турнира: разница с Киевом составляет -5 часов.

• Официальный мяч турнира – Head Tour.

• Действующая чемпионка в одиночном разряде: Арина Соболенко (-), которая выиграла турнир в 2019 году. Парный титул в том сезоне завоевали: Дуань Инъин (Китай) и Вероника Кудерметова (-).

• Две теннисистки смогли выиграть титул в Ухане более одного раза – чешка Петра Квитова, которая становилась чемпионкой в 2014 и 2016 годах и Арина Соболенко (2018, 2019).

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Ухане сыграет только Арина Соболенко (2018, 2019).

• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Надежда Киченок (парный разряд). Леся Цуренко и Юлия Стародубцева сегодня выиграли свои матчи в первом круге квалификации.

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Жаклин Кристиан (Румыния)

Александра Эала (Филиппины)

Кэти Волынец (США)

Ван Сиюй (Китай)

ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):

1. Арина Соболенко (-) – Александра Эала (Филиппины) / Катержина Синякова (Чехия)

2. Джессика Пегула (США) – Анастасия Потапова (-) / Кэти Волынец (США)

2. Коко Гауфф (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) / “квалифаер”

3. Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай) / “квалифаер”

4. Коко Гауфф (США) – Эшлин Крюгер (США) / Виктория Томова (Болгария)

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – “квалифаер” / Жаклин Кристиан (Румыния)

6. Эмма Наварро (США) – “квалифаер” / Магдалена Френх (Польша)

7. Барбора Крейчикова (Чехия) – Диан Парри (Франция) / “квалифаер”

8. Дарья Касаткина (-) – “квалифаер” / Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $14 846

R2: 65 очков / $20 714

R3: 120 очков / $36 568

QF: 215 очков / $73 193

SF: 390 очков / $159 439

FR: 650 очков / $309 280

W: 1 000 очков / $525 115

Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Жаклин Кристиан/Камилла Рахимова (Румыния/-)

Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй (Китай)

ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):

1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) – Магдалена Френх/Виктория Томова (Польша/Болгария) или Ван Яфань/Сюй Ифань (Китай)

2. Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия) – Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) или Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай)

3. Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) – Эйша Мухаммед/Джессика Пегула (США) или Джулианна Олмос/Александра Панова (Мексика/-)

4. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Ульрике Эйккери/У Фансень (Норвегия/Китайский Тайбэй) или Екатерина Александрова/Катержина Синякова (-/Чехия)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $9 128

R2: 120 очков / $13 693

QF: 215 очков / $24 165

SF: 390 очков / $46 715

FR: 650 очков / $86 980

W: 1 000 очков / $154 640

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