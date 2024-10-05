Ухань (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Ухане
Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,211,715
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Женский турнир в Ухане впервые был проведен в 2014 году и в этом году состоится в седьмой раз (из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились с 2020 по 2023 год). Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Optics Valley International Tennis Center. Центральный корт вмещает 15 000 зрителей.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 7 октября. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 6 октября.
• Время турнира: разница с Киевом составляет -5 часов.
• Официальный мяч турнира – Head Tour.
• Действующая чемпионка в одиночном разряде: Арина Соболенко (-), которая выиграла турнир в 2019 году. Парный титул в том сезоне завоевали: Дуань Инъин (Китай) и Вероника Кудерметова (-).
• Две теннисистки смогли выиграть титул в Ухане более одного раза – чешка Петра Квитова, которая становилась чемпионкой в 2014 и 2016 годах и Арина Соболенко (2018, 2019).
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Ухане сыграет только Арина Соболенко (2018, 2019).
• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Надежда Киченок (парный разряд). Леся Цуренко и Юлия Стародубцева сегодня выиграли свои матчи в первом круге квалификации.
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Жаклин Кристиан (Румыния)
Александра Эала (Филиппины)
Кэти Волынец (США)
Ван Сиюй (Китай)
ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):
1. Арина Соболенко (-) – Александра Эала (Филиппины) / Катержина Синякова (Чехия)
2. Джессика Пегула (США) – Анастасия Потапова (-) / Кэти Волынец (США)
2. Коко Гауфф (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) / “квалифаер”
3. Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай) / “квалифаер”
4. Коко Гауфф (США) – Эшлин Крюгер (США) / Виктория Томова (Болгария)
5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – “квалифаер” / Жаклин Кристиан (Румыния)
6. Эмма Наварро (США) – “квалифаер” / Магдалена Френх (Польша)
7. Барбора Крейчикова (Чехия) – Диан Парри (Франция) / “квалифаер”
8. Дарья Касаткина (-) – “квалифаер” / Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $14 846
R2: 65 очков / $20 714
R3: 120 очков / $36 568
QF: 215 очков / $73 193
SF: 390 очков / $159 439
FR: 650 очков / $309 280
W: 1 000 очков / $525 115
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Жаклин Кристиан/Камилла Рахимова (Румыния/-)
Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй (Китай)
ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):
1. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) – Магдалена Френх/Виктория Томова (Польша/Болгария) или Ван Яфань/Сюй Ифань (Китай)
2. Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия) – Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) или Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай)
3. Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) – Эйша Мухаммед/Джессика Пегула (США) или Джулианна Олмос/Александра Панова (Мексика/-)
4. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Ульрике Эйккери/У Фансень (Норвегия/Китайский Тайбэй) или Екатерина Александрова/Катержина Синякова (-/Чехия)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $9 128
R2: 120 очков / $13 693
QF: 215 очков / $24 165
SF: 390 очков / $46 715
FR: 650 очков / $86 980
W: 1 000 очков / $154 640