Australian Open. Джокович, Алькарас и Зверев попали в одну половину сетки, Синнер начнет защиту титула матчем против игрока топ-40

В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Действующий чемпион соревнований и лидер рейтинга АТР, итальянец Янник Синнер, начнет защиту титула матчем против чилийца Николаса Ярри (№34 АТР).

Рекордсмен Australian Open по количеству титулов (10), серб Новак Джокович, получил седьмой номер посева и в первом круге сыграет против обладателя “wild card” американца Нишеша Басаваредди (№133 АТР). Отметим, что 19-летний Басаваредди на этой неделе выступает на соревнованиях в Окленде, где уже дошел до полуфинала и стал соперником Гаэля Монфиса.

В одной половине сетки с Джоковичем будут играть испанец Карлос Алькарас, посеяный под третьим номером (его первый соперник – Александр Шевченко из Казахстана, №72 АТР) и вторая ракетка мира немец Александр Зверев (начнет турнир матчем против француза Люка Пуя, №104 АТР).

Четвертый сеяный американец Тэйлор Фритц свой стартовый матч проведет против соотечественника Дженсона Бруксби, который проведет свой первый матч с Australian Open-2023. Недавно Бруксби рассказал о том, что с детства борется с аутизмом.

Другие интересные матчи первого круга:

Гаэль Монфис (Франция) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 30)

Маттео Арнальди (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия, 16)

Стефанос Циципас (Греция, 11) – Алекс Микельсен (США)

Ник Кириос (Австралия) – Джейкоб Фернли (Великобритания)

Хуберт Хуркач (Польша) – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Australian Open пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартуют первые матчи основной сетки турнира. Ранее также стали известны результаты жеребьевки женской сетки Открытого чемпионата Австралии, где выступят шесть представительниц Украины.







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