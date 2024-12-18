Next Gen ATP Finals. Тьен и Фонсека в пяти сетах выиграли свои стартовые матчи в группе

Результаты матчей в Синей группе на Молодёжном Итоговом турнире



Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000

Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)

Сетка турнира: групповой этап и плей-офф

Синяя группа

Лёрнер Тьен (США, 5) – Якуб Меншик (Чехия, 3) 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8)

Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Артур Фис (Франция, 1) 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1

Лёрнер Тьен в решающем сете на тай-брейке уступал со счётом 1-4 и 3-5 и затем смог отыграть ещё один матчбол соперника.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua