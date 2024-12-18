Зурер: В Mercedes должны были взять Карлоса Сайнса

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Зурер не понимает, почему Карлос Сайнс не оказался в Mercedes…

Марк Зурер: «Непросто смириться с тем, что победитель Гран При вынужден перейти в команду второго эшелона. В Mercedes должны были взять Карлоса. Зачем им рисковать с молодым Антонелли, если есть возможность устроить его в Williams, как в своё время они сделали с Расселлом.

Я согласен с отцом Карлоса в том, что произошедшее нелогично. Из всех вариантов, которые в итоге остались, Williams оказался наиболее привлекательным.

Он вёл переговоры с Sauber/Audi, но они настаивали на долгосрочных обязательствах, а в Williams были готовы пойти на уступки в виде оговорок о возможности выхода, чтобы заполучить гонщика такого уровня».

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