Джек Дуэн: Я очень неплохо сработался с командой

У Джека Дуэна вполне позитивный настрой перед началом уик-энда в Саудовской Аравии – в том числе потому, что австралийский гонщик Alpine считает трассу в Джидде одной из своих любимых. Но разговор начался с итогов предыдущего уик-энда в Бахрейне, где Джек финишировал за пределами призовой десятки.

Джек Дуэн: «У меня неоднозначные воспоминания о уик-энде в Бахрейне и результатах гонки – то же самое относится и к квалификации. У меня был очень уверенный настрой, но нам помешало появление на трассе автомобиля безопасности ближе к концу Гран При, ведь машины, ехавшие позади нас, были на более свежей резине.

Кроме того, у нас были сложности с работой гибридной системы силовой установки, что тоже делу не помогало, и мне было трудно обороняться от парней, стремившихся меня обогнать.

В общем, концовка гонки была кисловатой, но до этого мы уверенно занимали позицию, которая при нормальных обстоятельствах позволила бы финишировать девятым и заработать какие-то очки. Значит, надо постараться сделать это в Саудовской Аравии.

Я очень неплохо сработался с командой: понятно, что я всех знаю, но теперь сотрудничаю с Alpine F1 уже по полной программе как гонщик основного состава и надеюсь, что наши отношения будут развиваться. Пока они становятся всё лучше и лучше, в том числе мы прекрасно поладили с Пьером Гасли.

В преддверии уик-энда в Джидде у меня хорошие ожидания, и я рад, что здесь хотя бы не так жарко, как в Бахрейне. Мы думали, что погода будет более жаркая. А вообще это одна из моих любимых трасс в календаре чемпионата, именно здесь прошла моя первая гонка в Формуле 2, и с тех пор я приезжал сюда каждый год.

Что касается ожиданий, то, как и Пьер, предпочитаю воздержаться от прогнозов, потому что сначала надо проверить, как наша машина поведёт себя на трассе».

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