Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Бывший звездный боксер, а на сегодня промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о предстоящем бое между звездами бокса Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Никогда хороший маленький боксер не побеждал хорошего большого боксера, кажется, это невозможно. Единственный случай в истории – это когда меня побил Пакьяо.

Однако если Кроуфорд каким-то образом сможет победить Канело – то он заслуживает называться лучшим в истории. Думает именно это сейчас мотивирует Кроуфорда. Это будет тяжелый бой для него. Канело выйдет на поединок с весом крузера», – сказал Кроуфорд.

Ранее экс-боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua