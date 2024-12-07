Наваррете после Беринчика. Реванш против Вальдеса – беспроигрышный вариант

В ночь на 8 декабря в Финиксе, США, состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) между мексиканскими воинами Эмануэлем Наваррете (38–2–1, 31 КО) и Оскаром Вальдесом (32–2, 24 КО). Этот бой – реванш. Первое противостояние получилось просто отличным, и нет причин считать, что второе будет сильно хуже.

Наваррете уже побеждал Вальдеса. А потом поднялся в весе и проиграл Беринчику

В 2023 году Эмануэль Наваррете боксировал трижды. Сначала перешел во вторую полулегкую категорию сразу титульным поединком – воспользовался статусом суперчемпиона, которым владел до этого.

Титульный бой против Лиама Уилсона – чисто поединок в стиле Наваррете. Много разменов, много драки. Обоюдные нокдауны и тяжелые попадания. Но Эмануэль победил в своем стиле – передавил соперника, который не справился с ним в первую очередь физически.

Следующим стал как раз Оскар Вальдес. Это было совершенно логичное противостояние. Смотрите сами. Два мексиканца в лучшие годы своей карьеры. Оба имеют фанатскую базу, которая придет на бой и купит билеты. Стилистически бойцы не очень похожи. Наваррете – атакующий боксер, а вот Оскар больше работает от защиты. Хоть и любит драться на средней.

Кроме того, Вальдес – давний лидер дивизиона. Может быть, не главный и не единственный. Здесь был чемпионом Шакур Стивенсон, который как раз и побеждал Оскара, да еще был первым, кто это сделал в профи. Но после перехода в легкий вес Шакура более важного бойца дивизиона нет.

Наваррете в первой встрече сделал все правильно, все в своем стиле. Он давил меньшего соперника, наносил много ударов. Да, иногда ошибался и получал ответ, но эти попадания Эмануэля не пугали.

В общем, Вальдес был переработан оппонентом – то, чего и ждали от Наваррете. Он был фаворитом и реализовал свой статус. Хотя было понятно, что габариты – то, что больше всего мешало Оскару. Сам бокс он показал хороший.

С того момента Наваррете бился дважды. Сначала встретился с Робсоном Консейсао, на котором неожиданно оступился. Точнее, то, что бразилец может создать проблемы, было понятно, но стиль удивил. Робсон пошел биться с соперником и не выглядел там сильно хуже. В результате судьи отдали ничью: 114–112 и 113–113 дважды.

Следующим шагом стал переход в легкий дивизион. Причин этому было несколько. Первая – Наваррете хотел стать чемпионом мира в четырех категориях. Среди мексиканцев таких боксеров не так уж много. Вторая – Денис Беринчик воспринимался американской стороной как самая малая из угроз. Это не Василий Ломаченко или Джервонта Дэвис. И точно не Шакур Стивенсон. А именно Беринчик претендовал на свободный пояс по праву. Третья – Наваррете было все труднее сбрасывать вес, он травмировался в бою с Консейсао, поэтому хотел более комфортно провести следующий бой.

Комфортно не вышло. Беринчик отбоксировал против Наваррете разумно и технично. Держал его на дистанции, а при сближении выглядел не хуже в разменах. Украинец продемонстрировал класс и в насыщенном близком противостоянии стал чемпионом мира. Поэтому Эмануэлю нужно было выбирать путь.

Выходов было два – или бороться дальше в легком весе против еще больших парней. Или вернуться назад и попытаться снова начать этот путь с меньшими соперниками. Наваррете, похоже, решил, что второй вариант – лучший для него.

Вальдес это время тоже без дела не сидел. Эмануэль травмировал ему глаз в первом поединке, и, только вылечившись, Оскар вернулся в ринг. Его оппонентом стал Лиам Уилсон – боксер, с которым Наваррете сражался за пояс WBO во втором полулегком весе и дебютировал в категории. Уилсон – тоже большой парень. Его габариты еще больше, чем у Наваррете. Он выше на шесть сантиметров и явно гоняет много килограммов.

Однако для Вальдеса это не стало проблемой. Оскар классно отбоксировал против австралийского боксера и досрочно победил в седьмом раунде. И здесь такая удача – предыдущий оппонент возвращается в его категорию.

Вальдес заслужил реванш своим статусом и успехами. В отличие от Наваррете, после их встречи он побеждал, а вот Эмануэль побед не видел. Однако повлияет ли это на результат?

Кто фаворит?

Во втором поединке также фаворитом считается Эмануэль Наваррете. На него можно поставить с коэффициентом 1.31. На Оскара Вальдеса коэффициент гораздо более интересный – 3.35.

Однако удивляться не стоит. Даже глядя на недавние неудачи Эмануэля, он совершенно логичный фаворит.

Часто приходится видеть мнение, что Наваррете будет сбрасывать вес, и это может стать для него проблемой. Но мексиканец не шел далеко, он только поднялся на одну категорию вверх – то есть немного меньше сбрасывал вес, чем обычно. Проиграл, не успел освоиться и вернулся.

Кроме этого, Наваррете – молодой. Ему всего 29 лет, поэтому сброс веса для него не будет огромной проблемой.

А что может стать огромной проблемой для Оскара Вальдеса – так это габариты соперника. Они были проблемой в первый раз и будут ею вторично. Потому что многоударность Эмануэля никуда не делась. Рост и размах рук тоже на месте.

Сможет ли тактически Вальдес предложить что-нибудь новое? Он может дать замечательный, яркий бой, но перестрелять такого большого соперника с дистанции – вряд ли.

Так что поединок действительно топовый, но результат следует ожидать похожим на тот, что был в первой встрече.

sport.ua