Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
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7 декабря
21.00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»
21.00. «Баффало» — «Юта»
8 декабря
00.00. «Чикаго» — «Виннипег»
01.00. «Айлендерс» — «Каролина»
02.00. «Флорида» — «Сан-Хосе»
03.00. «Оттава» — «Нэшвилл»
03.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
03.00. «Детройт» — «Колорадо»
03.00. «Питтсбург» — «Торонто»
04.00. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»
06.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
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