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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 7 и 8 декабря: «Питтсбург» — «Торонто», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» и другие

НХЛ, расписание и результаты 7 и 8 декабря: «Питтсбург» — «Торонто», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» и другие

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

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7 декабря

21.00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»

21.00. «Баффало» — «Юта»

8 декабря

00.00. «Чикаго» — «Виннипег»

01.00. «Айлендерс» — «Каролина»

02.00. «Флорида» — «Сан-Хосе»

03.00. «Оттава» — «Нэшвилл»

03.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

03.00. «Детройт» — «Колорадо»

03.00. «Питтсбург» — «Торонто»

04.00. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

06.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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