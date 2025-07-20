Тренер назвал единственного боксера против Усика

Известный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский поделился откровенным мнением о том, есть ли сейчас в супертяжелом весе боец, способный победить непобежденного чемпиона Александра Усика (24–0, 15 КО). По словам специалиста, таких спортсменов практически нет, однако один молодой талант все же может попробовать себя в бою против украинца. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В интервью Сосновский критически высказался о Тайсоне Фьюри, с которым Усик уже дважды встречался на ринге. По его мнению, британо-ірландський боксер мав достатньо шансів, але не зумів ними скористатися.

«Мне не очень нравится, как Фьюри всё время что-то говорит… Давайте посмотрим на факты. Если он действительно такой крутой, как утверждает, почему не победил в двух боях с Усиком?» — заявил Сосновский.

Тренер подчеркнул, что у Фьюри был шанс переломить хід другого поединка в пятом раунде, когда он попал Усика ударом в живот. Однако украинец, несмотря на боль, выстоял и довел бой до заслуженной победы.

«В пятом раунде у него был хороший момент. Ударил Сашу между руками в живот — и это, думаю, было очень болезненно. Но Усик выдержал и выиграл. Это многого стоит», — добавил Сосновский.

На вопрос, есть ли кто-то, кто может реально бросить вызов чемпиону, тренер ответил, что не видит подходящего кандидата среди действующих супертяжей. Однако упомянул перспективного британского бойца.

«Честно говоря, сегодня нет такого боксера. Разве что Мозес Итаума может попробовать. Он молодой и очень перспективный. Но готов ли он прямо сейчас сразиться с Усиком? Не уверен. Возможно, когда Александр завершит карьеру, Итаума сможет проявить себя», — подытожил специалист.

Таким образом, Сосновский дал понять, что Усик по-прежнему остается доминирующей фигурой в дивизионе, а потенциальные конкуренты только набираются опыта.

Напомним, мы также писали о том, как прошел бой Усика и Дюбуа.